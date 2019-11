Devil A si ritira da Sanremo Giovani per Amici 19

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 19 novembre 2019)A Nuova defezione a2019. A poco meno di una settimana dall’inizio della fase eliminatoria, che porterà alla scelta di cinque delle otto nuove proposte che gareggeranno a2020, l’organizzazione della kermesse canora ha infatti dovuto provvedere alla sostituzione diA. Quest’ultimo ha scelto dirsi dopo essere stato ammesso, lo scorso sabato, tra gli allievi della 19esima edizione di. In base al regolamento stabilito dal direttore artistico Amadeus,A – al secolo Angelo Autorino – avrebbe dovuto esibirsi, con il brano Disordine, ad Italia Sì nella puntata prevista sabato 30 novembre 2019. La notizia del ritiro è arrivata ieri in tarda serata ed Amadeus, sentito il parere della Commissione Musicale, ha selezionato – per competere con gli altri 19– Simona Severini con il brano Una ...

UgoBaroni : RT @Raiofficialnews: #SanremoGiovani: Devil A si ritira, entra Simona Severini - LEuropazziaNEWS : Private: Sanremo 2020: Devil A si ritira di Sanremo giovani, entra Simona Severini -