Derrick May | Il Padre Fondatore della Techno al Circolo degli Illuminati 23 novembre

(Di martedì 19 novembre 2019) Sabato 23torna a RomaMay, uno dei padri fondatoriinsieme a Kevin Saunderson e Juan Atkins. Grazie a dischi come “Strings of Life”, “Nude Foto”, “Is What it is” e alla creazione dell’etichetta Transmat, il deejay di Detroit è uno dei personaggi più influenti del genere.May nasce a Detroit e conosce Juan Atkins e Kevin Saunderson durante i loro anni del liceo. Ispirati dalle musiche dei Kraftwerk, Gary Numan e dei Parliament, il trio fonda il collettivo Deep Sounds Soundworks esibendosi nei party e nei clubcittà. Andando a trovare la madre che si era trasferita a Chicago,May vive l’esplosionescena housecittà. I party e le nuove produzioni di questo genere influenzano profondamenteMay e Kevin Saunderson che visitano frequentemente la città dell’Illinois. Nel 1986 May fonda la sua etichetta Trasnmat, destinata ...

