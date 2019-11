Dai no global alle sardine | i movimenti di piazza degli anni Duemila

"Volete la casa? lottate con noi". Dai no global botte ai migranti : Mauro Indelicato Pizzo sulle abitazioni occupate ed assegnate abusivamente, ritorsioni contro chi non partecipava alle riunioni del collettivo: ecco l'inchiesta sul Caab portata avanti a Milano Cinque arrestati, tre italiani, uno angolano ed uno rumeno, altri due indagati a piede libero: è questo il primo bilancio dell’operazione portata avanti nelle scorse ore dalla Polizia a Milano, in cui è stato sgominata una rete che assegnava ...

Clima - ieri lo sciopero globale guidato Dai giovani : 4 milioni in piazza [GALLERY] : Il cambiamento Climatico parte dai giovani: al via lo sciopero globale per sensibilizzare sui temi di Clima e ambiente: giovani studenti hanno saltato la scuola in massa ieri per unirsi alla manifestazione. La militante Greta Thunberg ha dichiarato che “è solo l’inizio”, in vista del vertice dei giovani delle Nazioni Unite in programma nella giornata di oggi. Circa quattro milioni di persone si sono riversate nelle strade delle ...