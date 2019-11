Da Nord a Sud | invasione delle sardine Tante nuove piazze scuotono l’Italia

Le Sardine prendono il largo. Flash mob da Nord a Sud : A ogni evento organizzato da Matteo Salvini corrisponde una contro piazza pronta a rubare la scena mediatica al leader della Lega. Il contropiede comunicativo delle “Sardine” è già riuscito a Bologna e a Modena. E adesso, questo movimento spontaneo nato sui social e che poi ha invaso le strade, si prepara a battere palmo a palmo l’Emilia Romagna che andrà al voto il 26 gennaio prossimo. Non solo. Le ...

L'Italia nella morsa del maltempo : da Nord a Sud frane - fiumi in piena e mareggiate. FOTO : Dalla Val Badia a Lampedusa, quasi tutto il Paese è alle prese con condizioni meteo sfavorevoli. Fiato sospeso a Pisa per l’Arno e nel Bolognese per l’esondazione dell’Idice - AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Fioramonti chiede che alle università del Sud vadano più soldi che al Nord : Torna a minacciare le dimissioni dal dicastero dell'Istruzione di viale Trastevere il ministro Lorenzo Fioramonti se dalla manovra economica che oggi entra nel vivo alla prova degli emendamenti e della discussione non usciranno i 3 miliardi che lui ha chiesto che vangano messi a disposizione del mondo della scuola. E a tale proposito il ministro dice di sostenere “l'emendamento proposto dalla senatrice Cattaneo affinché si vincolino 80 dei ...

Maltempo - Italia sotto scacco : disagi da Nord a Sud : L'ondata di Maltempo continua a flagellare diverse zone d'Italia. Criticità e allagamenti in Toscana: allerta per il fiume...

Il maltempo mette in ginocchio l’Italia : da Nord a sud frane - esondazioni - allagamenti che non siamo in grado di affrontare : A causa delle persistenti piogge che si sono abbattute sulla Liguria, una frana è caduta nel pomeriggio su una strada comunale a Carro, nello spezzino. Non ci sono feriti ma tre famiglie, una decina di persone in tutto, sono rimaste isolate. Sul posto, in frazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune e nel pomeriggio interverrà una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino spiega la ...

Maltempo - temporali e disagi da Nord a Sud : l'Arno spaventa : L'ondata di Maltempo continua a flagellare diverse zone d'Italia. Criticità e allagamenti in Toscana: allerta per il fiume...

Italia - le città dove si vive meglio sono al Nord : Trento in testa - Agrigento ultima. La prima città del Sud è 69esima : Trento è la migliore per gli affari e il lavoro, l’ambiente, l’istruzione, il tempo libero, il turismo. Agrigento la peggiore, quasi sotto tutti gli aspetti. La classifica è quella della qualità di vita delle città Italiane, che conferma quanto emerso nelle indagini degli anni precedenti: nel Nord Italia si vive meglio che al centro e al Sud, che non compare nei primi 68 posti. Un gap che si conferma praticamente in tutti diversi ambiti presi in ...

Pronto soccorso - una ferita nazionale : "Mancano 2mila medici. Rischio stop da Nord a Sud" : L'allarme lanciato dai direttori dei Pronto soccorso, che hanno scritto una lettera al governo: "Non c'è più tempo, c'è il...

Maltempo - Italia nella morsa di due cicloni : pioggia - neve e vento da Nord a Sud : Il Maltempo continua a creare disagi e situazioni di pericolo. Temporali, nevicate, mareggiate e frane hanno causato difficoltà dalla Liguria alla Campania, passando per Piemonte e Lazio. Disagi anche in Valle d'Aosta col pericolo valanghe. E nel weekend il tempo non migliorerà.Continua a leggere

Classifica top 10 migliori Licei/ Eduscopio 2019-20 : vince Nord - niente a sud di Pisa : Super Classifica top10 dei migliori Licei Scientifico e Classico d'Italia: dati Eduscopio 2019-2020, stravince il Nord mentre nessuno a sud di Pisa

Maltempo : campagne devastate dai nubifragi - la mappa dei danni da Nord a Sud : campagne devastate dai nubifragi dal Nord al Sud del Paese con raccolti azzerati e serre abbattute dal Veneto alla Basilicata, dalla Puglia alla Campania, dalla Calabria alla Sicilia. E’ quanto emerge dalla prima mappa dei danni stilata dalla Coldiretti dopo l’ultima ondata di Maltempo che ha investito l’Italia per la quale è scatta la richiesta di verifica dello stato di calamità nelle zone colpite con milioni di euro di danni. In Veneto a ...

Peppe Provenzano - ministro per il Sud contro la perla del Nord : Roma. Succede che il ministro per il Sud, Peppe Provenzano, esponente pd del governo Conte bis, giunto in quel di Milano, dica al sindaco pd Beppe Sala cose che provocano un immediato scontro dialettico con il primo cittadino della capitale del Nord, in questo momento calamita di plauso trasversale:

Ciclone extra-tropicale nel mar Tirreno : tempesta di vento al sud - il maltempo arriva anche al Nord : Ultime ore davvero movimentate su gran parte del territorio italiano, alle prese con un potente vortice ciclonico responsabile di tantissimi danni e purtroppo anche una vittima. Situazione critica...

Allerta meteo rossa Sud - maltempo Centro-Nord/ Scuole chiuse : Napoli - Lecce e Venezia : Allerta meteo in mezza Italia: rossa al Sud, arancione in Puglia e gialla in altre 9 regioni. Emergenza maltempo, Scuole chiuse a Napoli, Lecce, Venezia