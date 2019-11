Curling | Europei 2019 | l’Italia si sbarazza dell’Inghilterra | gli azzurri puntano alla

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) L’Italia ha strapazzato l’Inghilterra per 8-2 sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) e ha così infilato la quarta vittoria aglidi. La nostra Nazionale ha chiuso i conti già durante il settimo end nel corso del quale gli anglosassoni hanno stretto la mano ai nostri portacolori dichiarando la sconfitta. Si tratta di un successo pesantissimo per la nostra Nazionale che al momento occupa il terzo posto in classifica (potrebbero essere secondi se la Svizzera dovesse perdere contro la Norvegia nel match attualmente in corso) ed è pienamente in lotta per la qualificazione alle semifinali quando mancano tre giornate al termine del round robin. Il nostro quartetto, atteso questa sera (ore 19.00) dsfida contro l’abbordabile Danimarca, ha tutte le carte in regola per essere tra le magnifiche quattro che si giocheranno un posto sul podio e si può ...

sportface2016 : #Curling, Europei 2019 - L'#Italia batte l'#Inghilterra 8-2 - zazoomnews : LIVE Italia-Inghilterra curling Europei 2019 in DIRETTA: crocevia fondamentale sulla via delle semifinali -… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Altra vittoria per l'Italia: la corsa verso la semifinale continua ?????? -