Curling | Europei 2019 | l’Italia sfiora l’impresa con la Danimarca ma perde 9-8

21.48: Ora serve un altro miracolo all'Italia perchè nell'extra end la Danimarca è di mano ma Krause potrebbe aver perso la sicurezza 21.46: INCREDIBILE!!!!! C'è ancora vita!!! Krause dopo una serata al limite della perfeazione, manca la bocciata decisiva e apre la strada per i tre punti azzurri!!! Si andrà all'extra end: 8-8 21.45: La Germania batte 5-4 la Svizzera, un ...

20.28: Dagli altri campi: Scozia-Inghilterra 3-2, Russia-Olanda 3-4, Svizzera-Germania 3-1, Svezia-Norvegia 5-2 20.26: Rischia qualcosa Krause ma riesce a piazzare la stone a punto. Di nuovo parità all'intervallo: 3-3 dopo cinque end 20.23: La bocciata di Retornaz. Tre stone italiane a punto ma adesso la Danimarca ha un tiro facile per prendersi il punto della parità 20.22: Krause piazza ...

20.16: Mosaner spazza via le due stone danesi e l'Italia ha ben quattro stone a punto dopo 9 lanci. Vediamo cosa studierà la Danimarca per ribaltare la situazione 20.15: Italia a punto dopo le prime sei stone del quinto end. Importante non andare all'intervallo in svantaggio 20.14: Dagli altri campi: Scozia-Inghilterra 3-1, Russia-Olanda 1-4, Svizzera-Germania 3-1, Svezia-Norvegia ...

19.37: E' bravo Krause e si prende il doppio punto, pareggiando il conto: 2-2 19.35: Mosaner con il suo ultimo tiro mette la stone italiana a punto. Ora tocca a Retornaz cercare di limitare i danni e magari invitare la Danimarca a prendersi un punto e cedere la mano 19.28: Secondo end: due stone nella casa per l'Italia quando si esaurisce di Arman e ha esaurito entrambi i lanci ...

19.28: Secondo end: due stone nella casa per l'Italia quando si esaurisce di Arman e ha esaurito entrambi i lanci anche Engelhart. Siamo a metà dell'end 19.24: Inizia con il piede giusto la formazione italiana che conquista due punti nel primo end e si porta sul 2-0. Mano alla Danimarca e vedremo la difesa degli azzurri 19.06: Mano per l'Italia 19.00: Gara iniziata,

Curling - Europei 2019 : Italia travolgente in Serie B - le azzurre strapazzano la Slovacchia e vedono la semifinale promozione : Continua la marcia trionfale dell’Italia nella Serie B degli Europei 2019 di Curling femminile. Le azzurre hanno travolto la Slovacchia con un roboante 9-1 e hanno così infilato la sesta vittoria consecutiva, la nostra Nazionale ha ormai messo in ghiaccio la qualificazione alle semifinali dove si lotterà per la promozione in Serie A (due posti in palio) e per l’ammissione al torneo di qualificazione ai Mondiali 2020. Il nostro ...

Curling - Europei 2019 : risultati sesta giornata e classifica femminile. Russia - Scozia - Svizzera - Svezia al comando : Russia, Scozia, Svizzera, Svezia sono appaiate in testa alla classifica degli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Le quattro formazioni hanno vinto gli incontri della sesta sessione andata in scena oggi pomeriggio e guidano con cinque vittorie a testa all’attivo, tutte hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali visto che le quattro immediate ...

La cronaca di Italia-Inghilterra Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per gli Europei 2019 di curling maschile. Gli azzurri tornano sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) dopo aver sconfitto l'Inghilterra in mattinata e vanno a caccia della quinta vittoria nella rassegna continentale, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia si sbarazza dell’Inghilterra - gli azzurri puntano alla semifinale : L’Italia ha strapazzato l’Inghilterra per 8-2 sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia) e ha così infilato la quarta vittoria agli Europei 2019 di Curling. La nostra Nazionale ha chiuso i conti già durante il settimo end nel corso del quale gli anglosassoni hanno stretto la mano ai nostri portacolori dichiarando la sconfitta. Si tratta di un successo pesantissimo per la nostra Nazionale che al momento occupa il terzo posto in ...

10.58: Appuntamento a questa sera alle 19, grazie per averci seguito e buona giornata 10.55: Gli altri risultati di questa mattinata: Svezia-Russia 9-2 finale. Germania-Scozia 2-4, Danimarca-Olanda 4-5, Norvegia-Svizzera 7-2 10.54: L'Inghilterra alza bandiera bianca e l'Italia si aggiudica 8-2 la sesta sfida del suo europeo, conquistando la quarta vittoria, terza cinsexcutiva: 8-2 ...

10.25: Bravo Reed a sparigliare le carte con un gran lancio finale, che toglie di mezzo ben tre stone italiane. l'Italia si deve accontentare di un punto che ristabilisce le distanze 10.21: Ci sono tre stone azzurre a punto prima degli ultimi due lanci, l'Italia può allungare ulteriormente! 10.18: Sempre due punti Italia quando mancano gli ultimi quattro lanci 10.16: Italia a ...

La cronaca di Italia-Germania – Il programma di oggi (19 novembre) dell'Europeo di Helsingborg – Il programma di Italia-Inghilterra – Il programma di Italia-Danimarca – La conaca di Italia-Norvegia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per gli Europei 2019 di curling che si stanno disputando a Helsingborg. Gli azzurri tornano ...

Italia-Danimarca Curling - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’Italia si appresta a scendere sul ghiaccio per la settima sessione degli Europei 2019 di curling in corso di svolgimento a Helsingbor sfidando la Danimarca. Gli azzurri hanno ripreso la propria corsa verso le semifinali dopo le sconfitte subite per mano Svezia e Scozia grazie alle vittorie contro Germania e Danimarca. Nella giornata di oggi Joel Retornaz e compagni dovranno affrontare un doppio impegno delicatissimo. In mattinata la ...