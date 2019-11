Cuffie gaming | le migliori da comprare per il Black Friday

ASUS TUF Gaming H3 - Cuffie da gaming con audio surround 7.1 e design leggero a 59 euro : ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia delle nuove cuffie TUF gaming H3, pensate per offrire comfort e qualità audio a chi è appassionato di videogame ma è sempre attento al prezzo. Le nuove cuffie infatti mescolano diverse caratteristiche tecniche interessanti, come il supporto al surround virtuale a 7.1 canali e la presenza di driver da 50 mm, a un design leggero e confortevole anche dopo lunghe sessioni di gioco, a un prezzo abbordabile. Tra ...

MSI Immerse GH50 - le nuove Cuffie da gaming del dragone si comportano bene in gioco e nelle conversazioni : MSI ha annunciato la scorsa settimana Immerse GH50, una nuova cuffia dedicata ai gamers con un design più classico, microfono removibile, supporto al virtual surround 7.1 e l’immancabile illuminazione RGB. Abbiamo avuto modo di provarle prima del lancio, impiegandole sia per utilizzi strettamente legati al gaming, sia per la fruizione di musica, film e serie tv. Come già anticipato in apertura, per le GH50 il produttore taiwanese abbandona ...

Corsair presenta le nuove Cuffie gaming con microfono Virtuoso RGB Wireless : Corsair, azienda leader nel settore delle periferiche gaming e dei componenti più avanzati per PC, ha presentato oggi la nuova gamma premium di cuffie gaming con microfono: Corsair Virtuoso RGB Wireless e Virtuoso RGB Wireless SE (Special Edition). Colmando il divario tra le cuffie gaming con microfono e le cuffie high-fidelity, Virtuoso RGB Wireless offre un audio e una qualità vocale senza compromessi: assicura infatti un intervallo di ...