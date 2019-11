Convegno annuale CFWA 2019 | ridurre i costi delle frequenze per digitalizzare il Paese

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019) Allo studio un accordo con Terna per connettere a Internet wireless anche le aree remote Roma, 19 novembre– La tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) in Italia e il suo contributo per raggiungere più rapidamente i risultati di copertura fissati a livello europeo. Smart City e Internet of Things (IoT). Il ruolo della politica. Questi i temi deldella Coalizione del Fixed Wireless Access (), che rappresenta gli operatori del settore, alla presenza degli Onorevoli Luca Carabetta e Paolo Giuliodori, Movimento 5 Stelle; dell’On. Enza Bruno Bossio, Partito Democratico, e dell’On. Massimiliano Capitanio, Lega. L’FWA, soluzione basata sull’integrazione tra fibra ottica e ponti radio per offrire servizi di banda ultralarga (oltre 30Mbps), ha un ruolo importante nel superamento del digital divide. A fine giugnogli accessi FW sono cresciuti dell’11% su base annua ...

