Contaminazione da batteri | ritirati lotti di Acqua Vera Nestlé

Ritirato un lotto di Acqua Vera per sospetta Contaminazione batterica : sospetta contaminazione batterica. Con questa motivazione un lotto di Acqua minerale naturale Nestlé Vera "Naturae" da 50 cl è stata ritirata dal mercato in via del tutto precauzionale. Nulla per cui allarmarsi, precisiamolo. Fatto sta che una partita di Acqua minerale Nestlé non sarà più reperibile nei punti vendita di destino per il rischio di una eventuale infestazione microbica . A darne annucio è stato il Ministero della Salute che, ...