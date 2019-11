Condé Nast Italia approda su Readly

Readly e Condé Nastpartner per la lettura delle riviste digitali su app : Readly, il principale servizio in Europa di abbonamento digitale alle riviste - disponibile in Italia dal 28 maggio scorso - rafforza ulteriormente la presenza nel nostro Paese con l’ingresso di Condé Nast Italia e dei suoi nove magazine sulla propria piattaforma. Sono così 100 i mensili e i settimanali italiani attualmente accessibili tramite app, che si vanno ad aggiungere agli oltre 4500 periodici internazionali. Da Vanity Fair a Vogue, da GQ ...

Gli ultimi difficili anni di Condé Nast : Il New York Magazine racconta la crisi, le perdite, la nuova organizzazione e il futuro prossimo del grande gruppo editoriale americano

Condé Nast Social Talent Agency compie un anno : Chiara Magnaghi, Silvia Cavalli, Riccardo Pozzoli, Francesca Airoldi, Erica TrincanatoFedele Usai, Riccardo Pozzoli, Marco FormentoRiccardo Pozzoli, Francesca AiroldiRiccardo PozzoliAlberto SoiattiChiara MagnaghiDenise TantucciDenise Tantucci Elbio Bonsaglio, Marta SanchezIl party per il primo compleanno di CNSTAIl party per il primo compleanno di CNSTAIl party per il primo compleanno di CNSTAMaddalena Fossati, Silvia Cavalli, Francesca ...

«Sapore italiano» - la prima trasmissione tv di food di Condé Nast Italia e Discovery Italia : Cosa c’è di meglio della cucina Italiana per sentirsi a casa anche quando siamo lontani? I migliori ristoranti Italiani del mondo à la carte arrivano nel nuovo programma Sapore Italiano, in onda in prima tv assoluta dal 22 ottobre alle 22: su food NETWORK, canale 33. Sapore Italiano è la prima trasmissione televisiva enogastronomica sviluppata da Condé Nast Italia in collaborazione con Discovery Italia e celebra l’eccellenza, in patria e ...

La festa di Condé Nast a Parigi nel segno del talento (e delle sfide che ci aspettano) : Alexandra Bondi De Antoni- Liam Freeman- Julia HobbsAlex HarringtonAliciaParro - Alberto MorenoAlexia Koronaiou -Thaleia Karafyllidou - Anna WintourANastasia BarbieriAndrea Ketterer - Masha Fedorova - Daniela PaudiceAngelica Cheung- Ford Laosuksri- Nichapat Suphap- Edward EnninfuAnita GigovskayaAnita Gigovskaya - Karina Dobrovorskaya - Daniela FalcaoAnders Christian MadsenAnna Wintour Leslie Sun Anya Ziourova - AnnaWintourAnna Dello ...

Grande successo per la prima TikTok Challenge di Condé Nast : La prima TikTok Challenge di Condé Nast Italia #pastnowfuture su Glamour Italia in partnership con @TikTok_it ha generato 5 MIO visualizzazioni per oltre 5000 video caricati coinvolgendo molti creator di TikTok, celeb e influencer per oltre 18 MIO tra fan e follower. Tra loro, Alessandro Enriquez, Annie Mazzola, Filippo Bologni, Daniela Zuccotti, Maria Campadel, Simone Guidarelli, Marzia Peragine, Erica Vitulano oltre a Maryna, Jessica Brugali, ...