Concorso per magistrati ordinari | c' è tempo fino al 19 dicembre per le candidature

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il Ministero della Giustizia ha indetto unpubblico per 310 posti di magistratoo: il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre. I candidati dovranno superare una prova scritta e una orale. Le domande, per via telematica, devono essere inoltrate entro un mese.per 310: requisiti richiesti Per poter partecipare alper trecentodieci posti di magistratoo, i candidati dovranno essere cittadini italiani, avere una condotta incensurabile e godere dei diritti civili. Inoltre, è necessario rientrare in una delle seguenti categorie: Procuratori di Stato Dipendenti statali di categoria C con almeno cinque anni di anzianità e laurea in giurisprudenza Docenti universitari in materie giuridiche Abilitati all'esercizio della professione forense Dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale ...

_Carabinieri_ : Arrestate dai #Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma due persone per furto aggravato in concorso. Dopo aver sf… - RaiNews : Per il giudice è 'insufficiente e contraddittoria' la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto di 6 magliette… - LaStampa : In California apre il primo hotel di Nutella e per soggiornarci bisogna vincere un concorso. Quando in Italia?… -