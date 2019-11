Concorso | assunzioni per 310 magistrati ordinari | bando già disponibile in Gazzetta

Concorso ATS Milano - tre assunzioni a tempo indeterminato : domande entro il 9 dicembre : L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano ha indetto un nuovo Concorso pubblico volto al reclutamento di tre unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo professionale di collaboratori tecnici professionali (categoria D/D1). La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa in via telematica entro il 9 dicembre 2019. I vincitori del Concorso saranno assegnati ad uno dei seguenti servizi ATS Milano: Uosd verifiche ...

Concorso Agenzia Industrie Difesa - assunzioni dirigenti tecnici : scadenza 15 dicembre : Con il decreto n.90 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2019 è stato indetto un Concorso da parte di Agenzia Industrie Difesa per 4 assunzioni di dirigenti tecnici di seconda fascia da inserire nei ruoli di Responsabile area strategica di mercato Mezzi Terrestri/Aerei (5^ fascia retributiva), Capo Ufficio sistemi ICT, documentali e conservazione digitale (3^ fascia retributiva), Capo unità Ce.de.Cu. e Responsabile di area strategica ...

Forze Armate - Concorso per 7000 assunzioni : graduatorie sulla valutazione dei titoli : Il 15 novembre 2019 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per il reclutamento di 7000 nuove unità nelle Forze Armate. Una prima graduatoria di accesso a queste posizioni verrà stilata dopo un'attenta valutazione dei titoli presentati in sede di domanda di accesso al bando. Solo dopo i profili idonei dovranno sottoporsi ad alcuni test di idoneità fisico-motoria che consisteranno in trazioni, piegamenti, flessioni e corsa piana su ...

Concorso ACI - 305 assunzioni a tempo indeterminato tra funzionari e impiegati : In questo mese di novembre sono stati pubblicati nuovi bandi di Concorso pubblico al fine di assumere personale con profilo di funzionario amministrativo. In particolare l'Automobile Club Italia (ACI) ha messo a disposizione 305 posti. I titoli richiesti sono il diploma e la laurea. I termini ultimi per la presentazione delle domande di ammissione scadono per il primo bando il 5 dicembre 2019, per il secondo bando il 10 gennaio 2020. Posizioni ...

Concorso Università Bicocca - assunzioni per diplomati e laureati : scadenza 5 dicembre : L'Università degli Studi di Milano Bicocca ha indetto 5 nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 8 unità di personale da inserire a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 5 dicembre 2019. I posti messi a Concorso saranno così ripartiti:...Continua a leggere

Concorso Aci per 242 assunzioni : previsto un contratto a tempo indeterminato : Con il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre, l'Automobile Club Italia (Aci) ha indetto vari concorsi pubblici per un totale di 242 assunzioni a tempo indeterminato. La suddivisione del personale avverrà con le seguenti modalità: 200 unità saranno riservate all'area amministrativa, 8 nuove unità si occuperanno di Contrattualistica pubblica, 8 unità per l'area di controllo di gestione, mentre saranno 4 i posti disponibili per ...

Concorso giustizia per 2329 assunzioni : il 12 novembre al via la prova preselettiva : È stato pubblicato il diario delle prove d'esame per il Concorso del Ministero della giustizia che consentiva l'assunzione di 2329 unità di personale inquadrabile nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le prove concorsuali si svolgeranno a Roma e avranno luogo dal 12 al 18 novembre 2019. I candidati dovranno presentarsi alle prove seguendo l'ordine alfabetico a partire dalla ...

Concorso 17 Istruttori Ravenna : cosa sapere delle assunzioni area Culturale e Amministrativo-Contabile : Il Comune di Ravenna ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 14 posti di Istruttore Amministrativo Contabile e 3 di Istruttore direttivo culturare in categoria D, a tempo pieno e indeterminato. Il bando di Concorso 17 Istruttori Ravenna è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami del 18 ottobre 2019 n. 83 e sul sito istituzionale dell’Ente. Fino al 18 Novembre 2019 sarà possibile candidarsi, ...

Concorso infermieri a breve in Puglia : previste 1.130 assunzioni a tempo indeterminato : La Regione Puglia ha confermato l'ormai imminente avvio della procedura concorsuale rivolta ad un maxi processo di assunzioni di nuovi lavoratori per la professione infermieristica. Durante un summit tra amministrazione regionale e parti sociali, alla presenza di Cgil, Cisl e Uil, la Regione Puglia ha confermato che entro dicembre partirà un atteso Concorso che prevede l'assunzione di 1.130 infermieri nella regione. Il Concorso è probabilmente ...

Concorso allievi marescialli Carabinieri per 626 assunzioni : scadenza 11 novembre : Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo Concorso pubblico per 626 assunzioni di allievi marescialli nel ruolo di ispettori dell'Arma dei Carabinieri. La scadenza per l'invio delle candidature è fissata per l'11 novembre. Le assunzioni del decimo corso triennale valido dal 2020 fino al 2023 saranno suddivise con le seguenti modalità: 131 posti saranno riservati al coniuge o ai figli superstiti del personale delle Forze armate, deceduto in ...

Concorso Inps : assunzioni per 5.500 impiegati - attesa per primo bando previsto a novembre : L’Inps assumerà 5.500 nuovi impiegati entro il 2020 e cresce l'attesa per la pubblicazione del bando di Concorso. Il programma prevede, una prima selezione per 1.869 posti, il cui bando uscirà in Gazzetta Ufficiale nei prossimi mesi, molto probabilmente entro il mese di novembre 2019. Il Concorso è stato annunciato nello scorso mese di luglio dal presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale Tridico insieme e da Luigi Di Maio, ...

Concorso Ministero della Giustizia per 616 assunzioni : bando pubblicato in Gazzetta : L'8 ottobre 2019 è stato approvato in Gazzetta ufficiale il decreto che indice un nuovo Concorso del Ministero della Giustizia per l'assunzione di 616 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionale seconda con fascia economica F1. Per gli assunti è previsto un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di operatore giudiziario. Il personale sarà suddiviso nelle regioni italiane nel seguente modo: 127 operatori giudiziari saranno ...

Concorso GdF per sottotenenti e assunzioni per agenti di polizia : cv a novembre : Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha pubblicato un bando di Concorso, per il reclutamento di nuove unità di personale, per l'anno 2019. Tale divulgazione è stata fatta a tutti i comandi dipendenti sino a quelli della Stazione di Soccorso Alpino inclusi. Bando di Concorso a novembre È stato proclamato un Concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 24 sottotenenti in servizio permanente effettivo del ''ruolo normale-comparto ...