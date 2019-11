Concorso Agenzia Dogane 2019 | 40 posti in terza area | pubblicate istruzioni preselettiva

Fonte : leggioggi

(Di martedì 19 novembre 2019) Sul sito dell’dellesono state rese note leper lo svolgimento della provaper la procedura, per titoli ed esami, a 40in III, fascia F1, della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta. La prova delè fissata al 9 Dicembrepresso il Centro Congressi sito al Porto Antico di Genova modulo 10 in due turni: ore 9: candidati con lettera del cognome dalla A alla L; ore 15: candidati con lettera del cognome dalla M alla Z. Contestualmente è stata pubblicata la banca dati dei quesiti che potrebbero essere estratti in sede d’esame senza le relative soluzioni. Vediamo assieme leper lo svolgimento della prova. Le selezioni attive per l’delle: come si svolge laIl questionario, della durata ...

