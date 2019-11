Come proteggere gli animali dal freddo | 10 consigli utili

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) “Benché glisopportino le basse temperature meglio degli umani, è buona norma prendere dei piccoli accorgimenti per tutelarli nelle giornate più rigide. Le prime cose a cui pensare per assicurare il benessere dei nostri pet – spiega in una nota la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sono sicuramente un’alimentazione adeguata e un riparo idoneo. Non tutti i quattro zampe sono temprati per i rigori del clima invernale: i cani di taglia grande mantengono il calore per molto più tempo grazie alla maggiore massa corporea che li isola. Le taglie più piccole, le razze a pelo corto e quelli che non hanno particolare massa corporea per aiutarli a mantenere il calore, necessitano quindi di un trattamento speciale. È importante prestare particolare attenzione ai cani o gatti che vivono all’aperto, poiché devono avere un luogo asciutto e senza correnti dove dormire e ...

