Clima : Legambiente - a Roma 100mila persone in aree a rischio idrogeologico (2) : (Adnkronos) - Come raccontato nel dossier di Legambiente, gli impatti peggiori che arriveranno comprendono l’innalzamento del livello del mare. Senza tagli alle emissioni di carbonio, entro la fine del secolo, l’oceano aumenterà tra 61 cm e 110 cm, 10 cm in più rispetto alla stima precedente, second

La temperatura aumenta e nella Capitale la media nel periodo 1971-2000 è stata di 16,3°C, mentre nel periodo 2001-2018 si è alzata a 17,1°C con un incremento di 0,8°C. Le precipitazioni invece, anche se arrivano con violenza crescente, sono diminuite, secondo dati Istat sono state a Roma di 789,3 mm media annua tra il 1971 e il 2000, mentre tra 2002 e 2016 di 768,2 in diminuzione del 2,7%.

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Dal 2010 ad oggi, sono 193 i casi di danni a infrastrutture da piogge intense, 73 i giorni di stop a metropolitane e treni urbani nelle principali città italiane: 26 giorni a Roma. Nella Capitale oltre 100mila persone vivono in aree a rischio idrogeologico e i beni storici immobili esposti a rischio alluvioni sono 2.204 anche nel centro storico.

Clima - Legambiente : “Le città hanno bisogno di più alberi e spazi verdi” : Nella lotta ai cambiamenti Climatici anche il verde urbano rappresenta una preziosa ed efficace risorsa. Da Catania a Forlì, passando per Milano e Verona arrivano alcune buone pratiche green che hanno al centro proprio il verde urbano e che lasciano ben sperare, perché piantare alberi in città non è solo una questione estetica e di arredo ma riguarda anche la qualità di vita delle persone e dell’aria che respirano. Le piante e le zone ...

Clima - Legambiente : “Coprire con biometano almeno il 10% del fabbisogno entro il 2030” : Una buona pianificazione e il coinvolgimento dei cittadini: sono, per Legambiente, la chiave per lo sviluppo degli impianti a biometano nel nostro Paese, dove dal 2018 è possibile immettere in rete questo combustibile prodotto da rifiuti urbani, scarti agroalimentari, fanghi di depurazione e discariche esaurite. Una scommessa con vantaggi importanti – il biometano nazionale potrebbe coprire in pochi anni il 10% dei nostri consumi di ...

Clima - allarme di Legambiente : il ghiacciaio Calderone sta scomparendo : Solo ghiaccio residuo tra pietre e detriti: è quello che resta oggi del ghiacciaio del Calderone, il più meridionale d’Europa, situato sul versante nord est del Gran Sasso, in Abruzzo. Un ghiacciaio quasi del tutto scomparso a causa dei cambiamenti Climatici e declassato a “glacionevato”, cioè un accumulo di ghiaccio di ridotta superficie e di limitato spessore. A parlar chiaro sono le immagini del “Requiem al ghiacciaio del Calderone – Gran ...

Clima - Legambiente : “In Italia occorre passare dalle parole ai fatti - tanti problemi cronici ed emergenze da affrontare” : “Nel nostro Paese è il momento di passare dalle parole ai fatti. È ora di concretizzare interventi e azioni per aiutare il Pianeta, dare gambe ad un innovativo green new deal Italiano e soprattutto rispondere alle richieste dei tanti giovani che anche in Italia sono scesi in piazza oggi per far sentire la propria voce e scioperare per il Clima seguendo l’esempio di Greta Thunberg“. Lo afferma il presidente nazionale di Legambiente Stefano ...