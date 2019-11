Città di Castello | 11 operai comprano e salvano la “loro” azienda | la storia di Ceramica

Fonte : fanpage

(Di martedì 19 novembre 2019) Con un investimento di 180mila euro, glidi Ceramisia didiai quali era stata comunicata la delocalizzazione in Armenia hanno acquistato i macchinari utilizzati dalla vecchia proprietà e affittato il capannone. "Tutti per uno un sogno per tutti" lo slogan che si sono fatti tatuare. Il loro impegno li ha portati a riconquistare i vecchi clienti.

