Cinema America | sbloccato restauro Sala Troisi

Charlize Theron riceve il prestigioso premio American Cinematheque - : Fonte foto: La PresseCharlize Theron riceve il prestigioso premio American Cinematheque 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla premiazione che si è svolta al Beverly Hilton di Beverly Hills

American Horror Story 9 - citazioni dal Cinema horror Anni '80 : Prima Pose, ambientata nella New York dell’epoca reaganiana. Ora una versione di American horror Story targata 1984. Sì, decisamente a Ryan Murphy piacciono gli Anni 80. O forse semplicemente immergere le sue storie in quella che abbiamo stabilito essere la nostra bella epoque lo ispira. Nel caso di American horror Story: 1984, che in Italia arriva il 7 novembre su Fox, l’ingegno è stato aguzzato dal bisogno. Dopo 9 stagioni tra circhi freak, ...

L’uomo del labirinto mostra i limiti dell’americanizzazione del Cinema italiano : https://www.youtube.com/watch?v=eLYeXFfD0yQ Eppure La ragazza nella nebbia, nonostante i difetti, non era un disastro! Quel primo film con cui Donato Carrisi esordiva nel cinema dopo i successi nella letteratura non era una follia ma un film ragionato, con diverse ingenuità messe in evidenza dalla scarsa umiltà, ma almeno con idee di scrittura e un’energia non deprecabile nel metterle in scena e nel dirigere Toni Servillo (impresa tutt’altro ...

Panama Papers è un nuovo capitolo nel Cinema educational americano : https://www.youtube.com/watch?v=M4DNx1vWpM4 Ci sono film che nascondono il loro statuto politico, che si mascherano da fantascienza, western o horror anche se in realtà quello che dicono dietro la loro allegoria è un contenuto politicamente deciso, forte e arrabbiato. Panama Papers è l’esatto contrario, è un film che il contenuto politico lo mette in primo piano fin dall’inizio. Non solo, fin dal titolo promette di raccontare lo scandalo ...

Aggressione Cinema America - tre arresti : 18.33 Arrestati dai poliziotti della Digos tre ragazzi ritenuti responsabili dell' Aggressione ai danni di tre giovani del collettivo del cinema America a Roma, lo scorso 16 giugno. I tre, che si trovano ora tutti agli arresti domiciliari, sono noti per la loro militanza nel gruppo di estrema destra CasaPound. L'Aggressione avvenne in pieno centro, a Trastevere. A scatenarla una maglietta con su scritto "piccolo cinema America" indossata da ...

Sono state arrestate tre persone per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America” di Roma : Tre persone Sono state messe agli arresti domiciliari per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America”, a Roma. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno i quattro erano stati aggrediti da un gruppo di circa dieci

Sono state arrestate tre persone per l’aggressione di giugno a dei ragazzi del “Cinema America” di Roma : Tre persone Sono state messe agli arresti domiciliari per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America”, a Roma. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno i quattro erano stati aggrediti da un gruppo di circa dieci

Aggressione Cinema America : in manette 3 estremisti di destra : Roma – Tre esponenti dei movimenti dell’estrema destra romana da questa mattina sono agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili dell’Aggressione ai danni dei giovani del “Cinema America”, avvenuta alle 4 del 16 giugno scorso. Le indagini della Digos sono scattate subito dopo l’Aggressione, accaduta tra i vicoli di Trastevere, ai danni di quattro amici che stavano concludendo la serata dopo aver assistito, in Piazza San Cosimato, alla ...

Tre estremisti di destra arrestati per l'aggressione ai ragazzi del Cinema America : Tre ragazzi sono stati arrestati dalla Digos con l’accusa di essere i responsabili dell’aggressione ai danni dei ragazzi del Cinema America avvenuta a Trastevere, nel centro di Roma, lo scorso 16 giugno. I tre si trovano ora ai domiciliari. Sarebbero tutti vicini a movimenti di estrema destra.Le indagini della Digos scattarono subito dopo l’aggressione ai danni dei quattro amici che stavano concludendo la serata dopo aver ...

Aggressione a giovani con la maglia del Cinema America : tre arresti a Roma : Ai domiciliari. Sono tre le persone arrestate dagli uomini della Digos perché accusati dell’Aggressione ai danni di ragazzi del cinema America avvenuta a Trastevere, nel centro di Roma, lo scorso 16 giugno. Sarebbero tutti vicini a movimenti di estrema destra. L’Aggressione avvenne tra i vicoli di Trastevere per la maglietta con su scritto “Piccolo cinema America” che uno di loro indossava. Le indagini della polizia scattarono ...

American Express sponsor della 14° Festa del Cinema di Roma 2019 : sponsor della Festa del cinema di Roma e sponsor della serata di gala inaugurale, American Express rinnova la missione di ispirare gli italiani a vivere le proprie passioni American Express, leader globale nei servizi e nelle soluzioni di pagamento, prosegue nel suo percorso di promotore di esperienze culturali e artistiche attraverso la sponsorizzazione della Festa del cinema di Roma. American Express sarà anche sponsor dell’esclusiva serata di ...

Casa del Cinema : da 3 a 6 ottobre arriva Scoprir - mostra del Cinema iberoamericano di Roma : Roma – Si terrà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre alla Casa del cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese), l’ottava edizione di Scoprir, mostra del cinema iberoamericano di Roma, a cura di Gianfranco Zicarelli, José Cantos e Laura Cid. Organizzata dall’Istituto Cervantes, in collaborazione con le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Portogallo, Perú, Repubblica ...

Alla Casa del Cinema di Roma l’ottava edizione di “Scoprir” - mostra del Cinema iberoamericano : Si terrà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre Alla Casa del cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese), l’ottava edizione di SCOPRIR, mostra del cinema iberoamericano di Roma, a cura di Gianfranco Zicarelli, José Cantos e Laura Cid. Organizzata dall’Instituto Cervantes, in collaborazione con le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Portogallo, Perú, Repubblica ...