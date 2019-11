Ciclismo | Alberto Bettiol | ‘Premi in denaro bassi | una vergogna quelli delle donne’

Ciclismo - Alberto Contador ricoverato in ospedale : possibile un’intossicazione alimentare : Secondo quanto scritto dall’ANSA, il ciclista spagnolo Alberto Contador sarebbe stato ricoverato in ospedale in Colombia nella giornata di ieri in seguito ad un’intossicazione alimentare. L’iberico si trovava in Sudamerica per partecipare al “Giro de Rigo“, competizione organizzata dal collega Rigoberto Uran. La gara doveva essere amatoriale, ma diversi erano i nomi di spicco al via, più per lo spettacolo che per la ...

Ciclismo - il 2019 della consacrazione per Alberto Bettiol : il trionfo al Giro delle Fiandre e un Mondiale da protagonista : Il 2019 è stato di certo l’anno della consacrazione del toscano Alberto Bettiol, capace di centrare la sua prima vittoria in carriera, in una Classica Monumento come il Giro delle Fiandre, e autore di una prestazione magistrale con la maglia azzurra ai Mondiali dello Yorkshire. Pochissimi, probabilmente, quando il corridore dell’Education First aveva annunciato il suo programma annuale a inizio 2019, avrebbero immaginato di vederlo ...

Ciclismo - le targhe di Alberto Bettiol e Marta Bastianelli poste nel museo del Giro delle Fiandre : Nel Giro delle Fiandre 2019 è arrivata una memorabile doppietta italiana, con Alberto Bettiol che ha trionfato in modo straordinario nella gara maschile, mentre in quella femminile si è imposta Marta Bastianelli. A distanza di quasi sette mesi da quell’impresa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le targhe dei due vincitori sono state poste nel museo dedicato a Karen Van Wunendael, inventore della corsa. Come da tradizione i mattoncini ...

Ciclismo - parla Alberto Contador : “Roglic favorito numero uno per il Lombardia. Bernal può segnare un’era nei grandi giri” : BERGAMO – Il pistolero ha emesso le sue sentenze. Alberto Contador, oggi presente all’inaugurazione della nuova sede italiana della Trek Bicycle nella città lombarda, si è divertito a mettere sul piatto – con noi di OA Sport – un po’ di pronostici a breve e lungo termine per la stagione ciclistica in arrivo, senza dimenticare la sua attività da responsabile assieme a Ivan Basso nel Kometa Ciclyng Team. Alberto, ...