“Chiedetele dove sono le sue figlie” Heather Parisi | il messaggio ‘choc’ durante

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Oltre ai gemelli che mostra sempre sui social,ha altre due figlie più grandi. Ma tra queste ragazze e la madre il rapporto sarebbe molto delicato. Lo dimostra quanto accaduto lunedì 18 novembre 2019 su Instagram mentre andava in onda l’intervista dia “Live – Non è la D’Urso”.l’intervista con Barbara D’Urso,ha raccontato di aver subito per anni violenza domestica. Dopo aver raccontato quel fatto tremendo, è entrato in studio Umberto Anzolin, cioè l’attuale marito dinonché il padre dei gemelli. “In totale, abbiamo sei figli” ha detto, descrivendo la loro bella famiglia allargata. “Perché non le chiedetele altre due figlie?”, dopo aver sentito quelle parole la secondogenita della, che ha 19 anni, ha scritto queste parole su Instagram. Dalle sue parole sembra che le cose non stiano esattamente come le ...