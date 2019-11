Caterina Balivo presa di mira | si fa vedere così e piovono commenti cattivissimi “Sei

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Difficile che si abbia da ridire su. La conduttrice di Vieni da me è molto seria, brava e preparata. E anche bellissima, come le fanno spesso notare i fan di Instagram. Anche lei, però, è incappata in una gaffe. È successo recentemente, quandosi è collegata con gli studi televisivi durante le prove, ma ha chiacchierato solo con Enrico Ruggeri. “Sarò affiancato da Bianca Guaccero”, ha detto lui e a quel punto laha risposto: “Ma dov’è Bianca? Non sta facendo le prove con te”. Le sue parole hanno creato un piccolo momento di imbarazzo nello studio visto che la Guaccero durante la messa in onda di Vieni da Me conduce proprio Detto Fatto, il programma che un tempo era ‘suo’. “Sono arrivato prima io…” si è limitato a dire il cantante, senza sottolineare la gaffe. (Continua dopo la foto) Ma se il cantante non ha fatto notare l’errore, ci hanno pensato gli ...

italiaserait : Vieni da me, 19 novembre: le anticipazioni e gli ospiti di Caterina Balivo - aristogitone1 : RT @kakami_okatsu: @ire43039485 @RiganteLeonardo @aristogitone1 @frammino1 @virginiaraggi C'è anche Renato Zero, Carlo Verdone, Caterina Ba… - kakami_okatsu : @ire43039485 @RiganteLeonardo @aristogitone1 @frammino1 @virginiaraggi C'è anche Renato Zero, Carlo Verdone, Cateri… -