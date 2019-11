Caso Astaldi | il Tribunale di Roma revoca l’incarico di commissario a Stefano Ambrosini

Caso Astaldi - c’è un altro commercialista indagato : Carlo Salvagnini. Ecco le intercettazioni del commissario Ambrosini : Stefano Ambrosini resiste al suo posto di commissario Giudiziale di Astaldi. Sono passate più di due settimane dalle perquisizioni. A differenza dell’altro commissario Francesco Rocchi, indagato anche lui per corruzione in atti giudiziari insieme al professore Corrado Gatti, asseveratore della procedura, Ambrosini non si è dimesso anche se è pure indagato per istigazione alla corruzione, in un secondo filone, stavolta con il professionista ...