Cartoline da L’Avana a 500 anni dalla sua fondazione

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) Sono passati 500da quando nel novembre 1519 Diego Velázquez de Cuéllar decise di fondare un piccolo avamposto sulla costa di Cuba con il nome di Villa di San Cristóbal de La Habana. La città, grazie alla posizione privilegiata rispetto alle coste del mar dei Caraibi e per la conformazione della sua baia, divenne subito un importante snodo commerciale, fino a trasformarsi, nel 1561, nel luogo di attracco delle navi spagnole provenienti dalle colonie americane prima di attraversare l’oceano Atlantico, proprio per volontà della Corona. Oggi non solo è la città con più abitanti dell’isola – ben oltre due milioni – ma la più popolosa dei Caraibi. Il suo patrimonio culturale è frutto di una commistione irripetibile di influenze: quella indigena, l’europea, ma anche africana e caraibica. Un crocevia di popoli e personaggi che in questo luogo hanno vissuto la Storia, ...

