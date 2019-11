Camicia aperta sul letto | Incontrada super-sexy

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Francesca Galici Vanessaha scelto di condividere uno scatto sensuale, indossando unada uomo senza biancheria sotto, mostrando tutta la sua femminilità Vanessaè da molti riconosciuta come l'emblema della femminilità mediterranea. È un'attrice di altissimo livello, che ogni qual volta interpreta un ruolo è capace di emozionare il pubblico, toccando le corde più profonde delle emozioni. Vuol essere considerata come tale, per la sua professionalità nel lavoro ma non disdegna di tanto in tanto qualche scatto che ne mette in risalto la sua essenza di donna. È quel che ha fatto in uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram, dove si è fatta ritrarre in una posa particolarmente, con indosso solo unada uomo azzurra,, portata senza reggiseno. È in ginocchio sul, in una posa molto sensuale e lo sguardo non è ...

Italia_Notizie : Camicia aperta e niente reggiseno sotto: la miglior risposta di Vanessa Incontrada al body shaming - GioMagg : RT @stob1t: Quella camicia bagnata quasi tutta aperta #piratideicaraibi - stob1t : Quella camicia bagnata quasi tutta aperta #piratideicaraibi -