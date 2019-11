Caltanissetta | Musumeci premia neolaureati | giornata in ricordo dell' ex assessore Tusa

Caltanissetta : Musumeci inaugura nuovo municipio a Santa Caterina Villarmosa : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Grande festa a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, dove il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha inaugurato il nuovo Palazzo municipale. Ad accogliere il governatore è stato il sindaco Antonino Fiaccato insieme alla presidente del C