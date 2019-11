Calendario Tour de France 2020 | il programma e le date delle 21 tappe giorno per giorno

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Sarà undeall’insegna della montagne quello indal 27 giugno al 19 luglio; e saranno soprattutto le Alpi le vere protagoniste. 3470 chilometri totali da Nizza a Parigi, novedi pianura, tre intermedie, otto di montagna, di cui quattro con arrivo in salita, e poi una sola cronometro, di 36 chilometri, il penultimoa La Planche des Belles Filles. Sarà questa in sintesi la 107esima edizione della Grande Boucle. Unche partirà subito a tutta, sia in volata che in salita sin dalla seconda tappa. Di fatti, ildella prima settimana, si distingue per la sua varietà di percorso e incertezza tra i big sulle primissime montagne da affrontare, ma non di certo sulle grandi salite che hanno fatto la storia della Grande Boucle. Comunque sia i corridori si sfideranno su tre catene montuosesi in otto giorni: Alpi, Massiccio ...

