Calendario Slittino 2019-2020 | date e programma di Coppa del Mondo | Europei e Mondiali

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Siamo ormai giunti ufficialmente al nastro di partenza della stagionedello. Nel fine settimana ladel, maschile e femminile, prenderà il via con la immancabile tappa di Igls-Innsbruck, in Austria, prima di nove tappe che si concluderanno a Berchtesgaden-Königssee nel weekend del 29 febbraio-primo marzo. Si annuncia una stagione quanto mai ricca di eventi dato che, oltre alladel, vivremo i Campionatiche si terranno a Lillehammer (Norvegia) in concomitanza con la tappa della World Cup, quindi ci saranno anche i Campionatiil 15-16 febbraioa Sochi in Russia. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il riccodella stagione delloDEL23.11.– 24.11.Viessmann World Cup Innsbruck (AUT) 30.11.– 01.12.Viessmann World Cup ...

sportface2016 : #Slittino: tutte le tappe della Coppa del Mondo. Il calendario completo @Fisiofficial -