Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, nel frattempo le squadre si muovono sulin vista delle prossime sessioni, interessanti indicazioni che riguardano il massimo campionato italiano e non solo. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.– A rischiare il posto due allenatori di fama internazionale come Mauricio Pochettino e Manuel Pellegrini. Come il The Telegraph, i rapporti tra Pochettino e il presidente Daniel Levy sono ormai ai minimi storici, tra i candidati al successore Jose’ Mourinho e Max Allegri attualmente liberi, ma anche Carlo Ancelotti che potrebbe a breve lasciare il Napoli. Per quanto riguarda il West Ham, secondo il The Mirror, Pellegrini è a un passo dall’esonero, per il sostituto il nome è quello di Rafa Benitez, ex tecnico di Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, ...

CalcioWeb : #Calciomercato, due panchine bollenti: ritorno in attacco per la #Fiorentina, corsa a 4 per Bonifazi - sportli26181512 : Juve, due soluzioni per sostituire Pjanic con l'Atalanta: I protagonisti della Juventus impegnati in questi giorni… - SiamoPartenopei : Juventus, la 'bomba' dalla Spagna: 'Ronaldo lascerà i bianconeri! Due club sul portoghese' -