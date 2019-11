Calcio | si dimette il Presidente della Lega Calcio Gaetano Miccichè | era in carica da

Fonte : oasport

Dopo venti mesi si interrompe l'avventura dinel ruolo diSerie A. Secondo Ansa infatti il 69enne nativo di Palermo avrebbe comunicato quest'oggi ai suoi più stretti collaboratori e alle istituzioni di vertice dello sport italiano la sua intenzione dirsi dadi. Ancora sconosciute le motivazioni di questa decisione in attesa del comunicato ufficiale,era stato eletto dall'assemblea dinel marzo del 2018. Nello scorso ottobre la ProcuraFederaveva aperto un'indagine a proposito di una possibile irregolarità del voto in occasione dell'assemblea che nominò il successore di Giovanni Malagò (commissario ad interim nei primi mesi del 2018 dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio) al verticeitaliana.

