Calcio | Italia-Armenia Under 21 | partita posticipata di un’ora a Catania per il campo

Calcio - Europei 2020 : chi affronterà l’Italia nel girone? Il ranking degli azzurri e i possibili accoppiamenti : chi evitare e in chi sperare : L’Italia sarà testa di serie nel sorteggio degli Europei 2020 di Calcio che si disputerà sabato 30 novembre (ore 18.00) a Bucarest, nella capitale della Romania si conoscerà il destino della nostra Nazionale nella prossima rassegna continentale in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Gli azzurri hanno letteralmente dominato il proprio girone di qualificazione chiudendo a punteggio pieno grazie a ben dieci vittorie consecutive, undici ...

Europei Calcio 2020 : sorteggio gironi - quando e dove si svolge. Programma - orario e possibili avversarie dell’Italia : Il sorteggio dei gironi degli Europei 2020 si svolgerà sabato 30 novembre (ore 18.00) presso la Romexpo di Bucarest (Romania). Alla rassegna continentale, che si disputerà dal 12 giugno al 12 luglio, parteciperanno 24 Nazionali che saranno suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta della rassegna ...

La rassegna stampa di martedì 19 novembre – Le prime pagine di Calcio : “un’Italia esagerata” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’. ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Nella serata di ieri è scesa in campo l’Italia di Roberto Mancini, altra prestazione super per gli azzurri che hanno asfaltato l’Armenia, il risultato di 9-1 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. ...

Calcio - qual è il record di gol segnati dall’Italia? Gli azzurri non realizzavano 9 reti dal 1948!!! : Italia da record, davvero eccezionale in quel di Palermo. Il pubblico del Renzo Barbera si esalta nell’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei di Calcio 2020: gli azzurri di Roberto Mancini infatti distruggono l’Armenia imponendosi addirittura per 9-1. Squadra tricolore che da davvero tantissimi anni non realizzava così tante reti in un incontro: dopo molte annate di magra a livello di segnature, con l’allenatore ...

Italia-Armenia - il ct Khashmanyan resta senza parole : “la partita di oggi è l’immagine del nostro Calcio” : Il commissario tecnico dell’Armenia ha ammesso di essere pronto a dimettersi nel caso in cui la Federcalcio dovesse chiederglielo La pesantissima sconfitta subita contro l’Italia potrebbe costare cara al ct dell’Armenia, Khashmanyan, impotente davanti alla netta superiorità mostrata dagli azzurri al Barbera. Alfredo Falcone/LaPresse Un ko che potrebbe spingere il commissario tecnico a dimettersi, nel caso in cui la ...

Italia-Armenia 9-1 - le pagelle di CalcioWeb : Zaniolo - armeno tu nell’universo [FOTO] : Italia-Armenia, le pagelle di CalcioWeb – E sono dieci per l’Italia. Dieci vittorie. Una strepitosa prestazione degli azzurri che strapazzano l’Armenia con un netto 9-1. Doppiette per Zaniolo e Immobile, in gol anche Barella, Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa. Di Babayan il bel gol armeno. Zaniolo e Immobile i migliori, ma impossibile trovare un azzurro che abbia giocato male. In alto la FOTOGALLERY. ITALIA ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : spettacolo azzurro a Palermo - Armenia battuta 9-1 da un’Italia da record : È uno spettacolo tutto azzurro in quel di Palermo. Al Renzo Barbera l’Italia continua a timbrare record su record: gli azzurri si impongono addirittura per 9-1 sull’Armenia, facendo dieci su dieci nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020. Strepitoso il primo tempo da parte della squadra guidata da Roberto Mancini, che poi ha dilagato nella ripresa: pressione alta, passaggi rapidi, tantissime opportunità e reti su reti. ...

L’Italia ha battuto 9-1 l’Armenia nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020 : La nazionale italiana di calcio ha battuto 9-1 l’Armenia nella sua ultima partita del turno di Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. La partita si è giocata allo stadio Renzo Barbera di Palermo e l’Italia, che si era già

Calcio femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A : Vitale e Bonetti sugli scudi - Sabatino ancora a segno : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 6° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Il successo esterno della Viola porta la sua firma. Una doppietta d’autore per la guizzante calciatrice gigliata, decisiva nel match contro il ...

Pronostici Qualificazioni Europei - gare del 18 novembre : i consigli di CalcioWeb - 10 su 10 per l’Italia : Pronostici Qualificazioni Europei – Si decidono gli ultimi posti per Euro 2020. L’Italia, già qualificata, ospita a Palermo l’Armenia. Nelle gare di oggi, 18 novembre, impegnate anche Spagna e Svezia. Danimarca, Svizzera e Irlanda si giocano due posti. Arrivano puntuali i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. GIBILTERRA-SVIZZERA 2+UNDER 5,5 – La Svizzera deve vincere e sperare in notizie positive ...

Calcio - Guglielmo Stendardo : «In Italia 6 ex calciatori su 10 sono a rischio povertà» : Il fenomeno è allarmante e i dati non lasciano dubbi: il 40 per cento dei calciatori professionisti in Europa è a rischio povertà dopo cinque anni appena dal ritiro e questo...

Sorteggio Europei Calcio 2020 : quando si svolge? Data - programma - fasce e possibili avversarie dell’Italia : Sabato 30 novembre (ore 18.00) si svolgerà il Sorteggio degli Europei 2020 di calcio, al Romexpo di Bucarest (Romania) si definiranno i gironi della rassegna continentale che andrà in scena il prossimo anno dal 12 giugno al 12 luglio. All’evento parteciperanno 24 Nazionali che saranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la ...

Calcio - Roberto Mancini : “Non mi aspettavo le dieci vittorie di fila. Volevamo riavvicinare i tifosi all’Italia” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera (ore 20.45) scenderà in campo a Palermo per affrontare l’Armenia nell’ultima partita delle qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. La nostra Nazionale è già certa del pass per la rassegna continentale in virtù di nove vittorie consecutive e si è già assicurata il diritto di essere testa di serie nel sorteggio che definirà la composizione dei gironi, l’ultimo incontro è ...