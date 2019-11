Borgonzoni contro le sardine | ' sintomo della malattia della sinistra emiliana'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) La candidata del centrodestra alla elezioni regionali in Emilia-Romagna, Lucia, ha commentato la manifestazione al PalaDozza di Bologna, contestata dal movimento delle, dicendosi convinta che i manifestanti scesi in piazza tolgano voti alla. La Lega non sembra preoccupata, perché a suo avviso quella è una piazza accomunata dall'essereSalvini, invece di essere al sostegno del candidato di centroBonaccini. Nel frattempo il movimento delleha tenuto nella giornata di ieri un flashmob a Modena con 7.000 persone. Le dichiarazioniLa protesta dei giorni scorsi a Bolognal'evento organizzato dalla Lega al PalaDozza non sembra preoccupare il Carroccio e la candidata del centrodestra Lucia. Secondo quanto riportato ieri da La Stampa la piazza secondo la candidata leghista "eraSalvini" piuttosto che a ...

Noiconsalvini : #Borgonzoni a #tg2post: 'Essere 'contro' è brutto in generale, se lo fanno dei ragazzi è ancora peggio. Noi abbiamo… - gigi52335676 : #Sardine ,avvisi di garanzie,querele,la mediocre #Borgonzoni . Non è un buon periodo per il #cazzaroverde . Paolo F… - AnnibaleBertola : RT @Antigon25386936: @janavel7 Michela Murgia ha ripercorso i modi di Salvini verso/contro le donne partendo dalla foto con Borgonzoni, sia… -