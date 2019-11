Bordoni | inviato interrogazione a Raggi per rischio esondazione e allagamenti municipio X

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019) Roma – NelX tutta la zona che circonda Ostia sorge sopra terreni di bonifica caratterizzati da una serie di canali che raccolgono le acque piovane per consentirne il deflusso. Tra Ostia Antica, Casal Palocco, Acilia, Macchia Saponara, Infernetto e Castel Porziano destano preoccupazione le attuali condizioni dei letti di questi canali che, in mancanza reiterata di interventi di pulizia, sono degli enormi contenitori per ogni tipo di rifiuto pronti ad esondare con danni incalcolabili per il territorio. La rottura degli argini del 2014 e del 2017 ci ricorda che con la natura non si scherza ma molti problemi potrebbero essere evitati facendo dovuta manutenzione. Evitiamo di commettere gli stessi errori nella cura e nella gestione del territorio. Come consigliere e coordinatore romano di Forza Italia ho rivolto unaalla sindacaper allertare sui pericoli ...