Bologna | si ferma Santander Salterà la sfida contro il Napoli

Accoltella l’ex sul Frecciarossa - fermato nella stazione di Bologna : L’Accoltellatore lavora per una ditta che fa le pulizie sui treni, la vittima si occupava del servizio ristorazione. Ferito anche un uomo. Il convoglio viaggiava da Torino a Roma

Bologna - donna accoltellata sul Frecciarossa Torino-Roma : fermato l’aggressore : Una donna è stata colpita con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma: è stata portata via intubata e sarebbe in gravi condizioni. l’aggressore è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. Il treno è ancora fermo per i rilievi della Scientifica. Sembra che i due si conoscessero. Il ferimento è avvenuto poco dopo le ...

