Bologna | lo sportello per studenti rifugiati non è solo un aiuto burocratico ma un’idea

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) di Roberto Carvelli* “La fatica del viaggio, finalmente l’arrivo, poi il bisogno di soldi ed ecco che finisce già prima di iniziare la carriera universitaria di moltimigranti”. Moglie italiana e due figli di 9 e 4 anni (“obbligatoriamente italiani” dice),ormai la sua città, Siid Negash sa di cosa si parla quando mi racconta “Refugee Students”, il progetto finanziato attraverso il bando “Partecipazione – Azioni per la Protezione e la Partecipazione dei” promosso da Intersos in collaborazione con l’Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i. Siid è il presidente di Next Generation Italy, una delle 16 associazioni vincitrici del bando 2019. Nata nel 2009 da un gruppo di ragazzi di seconda generazione, lavora sul diritto allo studio universitario sul territorio bolognese ma ha contribuito a creare a livello più diffuso ...

