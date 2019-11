Bologna | le ‘sardine’ vanno controcorrente Ma se non cambiano finiranno fritte in padella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) di Enzo Marzo Erano anni che aspettavamo un messaggio di speranza, anche minimo, cui aggrapparci. Ogni giorno chi è costretto a leggere i giornali e consultare Internet subisce una insostenibile razione di conferme della situazione tragica del nostro paese. Ormai siamo nelle mani di demagoghi sfacciati, di mentitori seriali e compulsivi, di dilettanti ignorantissimi che non sanno di che parlano, di irresponsabili che giocano con le parole sull’orlo del baratro, di sfacciati truffatori che smentiscono quello che hanno affermato o deciso il giorno prima, di chi impunemente può affermare di volere i “pieni poteri”. Ma tutto ciò sarebbe poco o nulla, e si potrebbe spazzare se non fosse immerso in un enorme calderone (insieme causa ed effetto) di ignoranza e di demagogia a cui si è ridotto il dibattito pubblico in Italia. C’è davvero di che avvilirsi. Perché, se non muta radicalmente il modo ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? Le sardine insistono: “Oggi a Modena per il bis di Bologna” [di Ilaria Venturi] - repubblica : Modena, piazza Grande si riempie di 'sardine' [aggiornamento delle 20:43] - La7tv : #lariachetira La 'sardina' Mattia Sartori spiega perchè ha organizzato l'evento in Piazza Maggiore come contro mani… -