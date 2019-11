Beach soccer | Mondiali 2019 | le favorite Brasile in pole davanti alle europee | ma

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Ai nastri di partenza del Campionato del Mondodinon si può non fare il nome delcome favorito principale per il titolo iridato, ma in una manifestazione del genere non c’è nulla di scontato se si guarda alla competitività di molte altre compagini con le credenziali necessarie per puntare al bersaglio grosso. Nel gruppo D, oltre ai brasiliani campioni in carica, ci sarà per esempio il Portogallo capace di aggiudicarsi l’oro agli ultimi European Games di Minsk e già campione del mondo nel 2015.e Portogallo, nel caso in cui dovessero qualificarsi come da pronostico entrambe per i quarti di finale avendo la meglio sulle abbordabili Nigeria e Oman, potrebbero rincontrarsi solamente in un eventuale finale per la medaglia d’oro. Lo scontro diretto per il primato del girone in programma il 24 novembre potrebbe rivelarsi molto importante per ...

