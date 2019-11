Battisti | ergastolo confermato La Cassazione respinge il ricorso

Cassazione conferma ergastolo per Cesare Battisti : La Corte di Cassazione dice no alla cancellazione dell'ergastolo per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) consegnato lo scorso gennaio all'Italia dopo anni di latitanza. Erano stati i legali di Battisti, nel giorno scorso, a presentare ricorso in Cassazione contro la mancata commutazione dell'ergastolo a 30 anni, come previsto dall'accordo di estradizione tra il Brasile e l'Italia, secondo il quale la ...

