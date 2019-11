Basket - Eurolega | le parole di Bartomeu : “Virtus in Eurolega? Se vince l’Eurocup. Licenza fissa - forse in 2-3 anni : MILANO – L’Eurolega non si ferma mai. Oltre agli aspetti del parquet, legati ad un calendario fittissimo di impegni per le sedici squadre iscritte alla massima competizione continentale, il presidente Jordi Bertomeu – presente a Milano per celebrare il ritiro della maglia numero 11 di Andrea Meneghin, da parte dell’Olimpia Milano – si è così espresso sulle politiche future cestistiche. “Oggi sono contento di essere ...

LIVE Olimpia Milano-Maccabi - Eurolega Basket 2019-2020 in DIRETTA : sfida durissima per la squadra di Messina. Al Forum sarà scontro al vertice : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19: sfida durissima per la squadra di Ettore Messina, che ospita un Maccabi in grande forma. Gli israeliani sono infatti reduci da sei vittorie consecutive e hanno lo stesso identico record di Milano (6-2). 20.15: Cominciamo la DIRETTA di Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv. La presentazione di Milano-Maccabi – L’incasso della partita interamente devoluto alla Protezione ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : big match al Forum - l’Olimpia Milano cerca riscatto contro il Maccabi Tel Aviv : Serata di gala al “Mediolanum Forum”, dove a partire dalle ore 20.45 andrà in scena il confronto tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, big match della nona giornata di Eurolega 2019-2020. E non solo, perché nell’intervallo della partita gli occhi dei presenti saranno tutti puntati sul giocatore più amato della storia cestistica milanese, Dino Meneghin, il quale verrà omaggiato con la cerimonia che segnerà ufficialmente il ritiro ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - gli esami Maccabi ed Efes uno spartiacque della stagione : Per la seconda volta in stagione, l’Olimpia Milano si trova a vivere la settimana con il doppio impegno in Eurolega e saranno tre giorni fondamentali per la squadra di Ettore Messina. Il cammino europeo dell’Armani Exchange finora è stato ampiamente positivo, con il primato in classifica insieme ad altre squadre e ad un record di 6-2 che sicuramente soddisfa tutto l’ambiente e che è in piena linea con l’obiettivo ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano-Efes Istanbul. Programma - orari - tv e streaming : L’Olimpia Milano tornerà in campo giovedì alle 20.45 per la seconda partita di questo doppio turno settimanale di Eurolega 2019-2020. I meneghini, tra le mura amiche, dovranno vedersela coi turchi dell’Anadolu Efes Istanbul, una delle squadre più forti del continente che, in questo momento, affianca il sodalizio allenato da coach Ettore Messina in testa alla classifica della massima competizione europea. La partita tra l’Olimpia ...

