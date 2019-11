Atlantia dopo il cda | «Non ci sono condizioni per l’offerta su Alitalia»

Alitalia - Conte dopo la lettera di Atlantia : “Inaccettabile commistione con Autostrade. La situazione è complicata - faremo il possibile” : “La situazione è complicata, non lo nascondiamo”. Giuseppe Conte interviene sul caos che rischia di far slittare ancora una volta una soluzione definitiva per Alitalia e non nega le difficoltà. E risponde anche ad Atlantia, che giovedì aveva inviato una lettera al ministero dello Sviluppo Economico per annunciare di essere pronta a sfilarsi anche per l’incertezza sulle concessioni ad Autostrade: “Alitalia è una questione, ...