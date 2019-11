Atalanta | Zapata | Masiello e Gosens recuperati per la Juve | giovedì il verdetto per Ilicic

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) L’punta lantus e spera di fare un nuovo scherzo ai Campioni d’Italia. La tradizione per Gasperini da quando siede sulla panchina nerazzurra è positiva, basti pensare al doppio stop imposto ai bianconeri in serie A e in Coppa Italia in casa la scorsa stagione. La formazione orobica ci riproverà sabato alle 15 con una rosa quasi al completo grazie al recupero di tutti gli infortunati. Sicura invece l’assenza di Malinovskyi, squalificato dopo la partita con la Sampdoria. Oggi i bergamaschi sono tornati ad allenarsi al centro Bortolotti per la prima sessione settimanale. Gasperini ha riabbracciato De Roon, Gollini e Ibanez rientrati dai rispettivi impegni con la Nazionale. Nei prossimi giorni torneranno tutti, tra gli ultimi Muriel che è impegnato con la sua Colombia negli Stati Uniti d’America. La sfida con lasarà importante e nessuno penserà a quella del 26 novembre in ...

VarskySports : Serie A ???? 1?Juventus 32 2?Inter 31 3?Lazio 24 4?Cagliari 24 5?Atalanta 22 6?Roma 22 7?Napoli 19 8?Parma 17 ?? Im… - vincenzodesa : @Furiaceca3 L'Atalanta ha giocato per molto tempo senza Zapata. Per loro vuol dire tantissimo. Ma non mi pare che i… - Dalla_SerieA : Atalanta-Juve, Gasperini col dubbio Zapata - -