Assunzioni Mibact | via libera al nuovo concorso con l' approvazione del decreto Ministeri

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) È stato approvato il dl per il riordino dei. Ilprovvedimento andrà a riorganizzare alcune competenzeali come quelle delle Politiche agricole, dei Beni culturali, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, degli Esteri e di Infrastrutture e trasporti. Diversi gli emendamenti approvati a Palazzo Madama che daranno la possibilità, tra l’altro, di poter procedere a nuoveal(Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), grazie alla diretta gestione delle risorse economiche, in materia di attività culturali e del turismo. Nuovealcon contratto a tempo indeterminato Come abbiamo detto ildl, tra le altre cose, trasferisce nuovamente al Ministero dei beni culturali la gestione nell’ambito del turismo che attualmente viene esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sarà prevista ...