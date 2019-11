Anticipazioni Uomini e donne | dopo il ballo con Tina | Juan Luis farà piangere Gemma

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) La puntata ditrasmessa ieri 18 novembre è stata ampiamente dedicata aGalgani e alla sua frequentazione con il cavaliereCiano. Sebbene la loro esterna sia andata per il meglio, tanto che la coppia si è scambiata diversi baci, poi in studio le motivazioni di discussione non sono mancate. Il motivo? Ildi lui conCipollari che è diventato il punto di partenza per un nuovo faccia a faccia trash tra le due storiche rivali. E i problemi saranno solo all'inizio. Già nelle prossime puntate dedicate al Trono Over, infatti, la Galgani si troverà davanti ad una brutta sorpresa quando in studio arriveranno nuove dame pronte per conoscere il bel. Non solo: da un'incomprensione, uscirà un'evitabile delusione perche uscirà dallo studio in lacrime, seguita dal suo cavaliere.: nuove dame peravere ...

