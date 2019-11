Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019) Un terzo del totale delle morti che avvengono nell’Unione europea. E’ il tristeto detenuto dall’Italia, in vetta alle classifiche continentali perdi morti legato all’: dei 33mila decessi che avvengono neiUe ogni anno per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici, oltre 10mila si registrano infatti nel nostro Paese. E’ il quadro aggiornato fornito dall’Istituto superiore di sanità in occasione della Settimana mondiale per l’uso consapevole degli antibiotici, dal 18 al 24 novembre. L’Iss rileva come pur in presenza di un “trend in leggero calo, i valori restano oltre la media europea”. In Italia, nel 2018, le percentuali dialle principali classi di antibiotici per gli otto patogeni sotto sorveglianza (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus ...

LaStampa : L'Italia è prima in Europa per numero di morti legato all'antibiotico-resistenza. - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Antibiotico-resistenza, Iss: “Italia prima tra i Paesi dell’Ue per numero di morti” - planetpaul65 : RT @LaStampa: L'Italia è prima in Europa per numero di morti legato all'antibiotico-resistenza. -