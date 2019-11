Animali | WWF | “Rischiamo di perdere la popolazione di koala che vive sulla costa

Animali - WWF : ennesima Aquila di Bonelli uccisa illegalmente in Sicilia : In provincia di Agrigento venerdì 31 ottobre in aperta campagna, “un ricercatore della squadra del progetto Life ConRaSi ha recuperato la carcassa di una giovane Aquila di Bonelli, uccisa con un’arma da fuoco. Il rapace, trasferito all’Istituto Zooprofilattico di Palermo, è stato sottoposto a radiografia, che ha rivelato la causa del decesso: non meno di 60 pallini di piombo sparati da un fucile. Il ritrovamento – spiega il WWF in ...

Animali : il WWF lancia “C’era una volta…” il contest sull’orso marsicano rivolto ai più piccoli : Quante storie che iniziano così abbiamo ascoltato da bambini e quante ancora oggine raccontiamo ai nostri figli, nipoti, alunni. Fiabe e favole hanno da sempre accompagnato la crescita, dandoci un insegnamento, sviluppando la fantasia, facendoci sognare. Questa volta è il WWF che inizia a narrare una storia, una storia attuale, quella dell’Orso bruno marsicano. Una storia che può diventare molto triste: oggirestano circa 50 individui di Orso ...

Animali - WWF : “Tigri bloccate in Polonia finalmente in viaggio verso struttura idonea” : Grazie all’intervento del governo polacco e alla veloce attivazione degli uffici WWF in Polonia e in Italia, le 9 tigri sopravvissute all’estenuante viaggio tra Italia e Polonia e al successivo stallo alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, sono finalmente in viaggio verso una struttura polacca idonea ad accoglierle. La nostra preoccupazione a questo punto è che veterinari e personale della struttura individuata per ospitarle facciano tutto il ...

Animali - WWF : “Gravissimo episodio di bracconaggio in Calabria” : Un gravissimo episodio di bracconaggio si è verificato oggi nelle campagne del vibonese, in un bosco di pioppi nei pressi del fiume Mesima. Un giovane e rarissimo esemplare di Astore, un rapace diurno tipico dei boschi, è stato rinvenuto sul terreno, ormai incapace di volare a causa della frattura ad un’ala procurata da un pallino da caccia. Ad accorgersi del grande rapace in difficoltà è stato un cercatore di funghi (Tommaso Daffinà) che, dopo ...

Animali - il WWF : “10 tigri bloccate in condizioni critiche in Polonia” : Il WWF Italia chiede al governo italiano di assumere un’iniziativa diplomatica urgente affinché sia risolta l’emergenza in cui versano le 10 tigri oggi bloccate in territorio polacco. La situazione è critica visto che le tigri, da informazioni pervenute attraverso una lettera inviata al ministero degli Esteri e per conoscenza al WWF Italia, versano in condizioni di grave sofferenza. Da 9 giorni sono bloccate in un camion al confine tra Polonia e ...

Animali - il WWF lancia una provocazione per Halloween : “Non lasciamo che orsi - elefanti africani e tigri diventino fantasmi” : La notte di Halloween è alle porte e, proprio in occasione della festa che gioca con le nostre paure, il WWF lancia una nuova provocazione per evitare che alcune specie estremamente fragili diventino “fantasmi della natura”. La mini campagna, dedicata a tre specie iconiche oggi in pericolo, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura che rischiamo di perdere ogni giorno e su quanto sia necessario l’aiuto di tutti per ...

Animali - il WWF lancia una provocazione per Halloween : “Non lasciamo che orsi - elefanti africani e tigri diventino fantasmi” : La notte di Halloween è alle porte e, proprio in occasione della festa che gioca con le nostre paure, il WWF lancia una nuova provocazione per evitare che alcune specie estremamente fragili diventino “fantasmi della natura”. La mini campagna, dedicata a tre specie iconiche oggi in pericolo, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura che rischiamo di perdere ogni giorno e su quanto sia necessario l’aiuto di tutti per ...

Animali - WWF : un’app per salvare il Leopardo delle nevi : Il Leopardo delle nevi (Panthera uncia) è una delle specie più rare e meno studiate al mondo: restano appena 4.000 individui e sono distribuiti in maniera frammentata tra le montagne di Afghanistan, Bhutan, Cina, India, Kazakihstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tajikistan e Uzbekistan. Oggi, il 23 ottobre, si celebra la Giornata Internazionale del Leopardo delle nevi e in questa occasione il WWF illustra il nuovo metodo ...