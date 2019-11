Ancora gameplay per Darksiders Genesis | lo spin-off si avvicina all’uscita

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019)è sempre più vicino agli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Lo-off della celebre saga action adventure debutterà infatti il prossimo 5 dicembre su PC e Google Stadia - servizio per il game streaming al lancio proprio oggi in Italia -, mentre sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dal 14 febbraio 2020, con una versione anche per Nintendo Switchsprovvista di una data di commercializzazione. Il titolo, edito da THQ Nordic, si propone come un hack 'n' slash cooperativo, in cui due giocatori sono chiamati a combattere e risolvere enigmi insieme con una visuale simil isometrica. https://www.youtube.com/watch?v=arIrfYLy2sc&feature=emb title Meccaniche che possiamo gustarci in anteprima grazie ad un nuovo video didi, pubblicato nelle ultime ore su YouTube dagli autori di Airship Syndicate - potete ...

