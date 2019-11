Analisi Auditel | la Tv del mattino di lunedì 18 novembre 2019

Analisi Auditel della serata di sabato 16 novembre 2019 : La serata parte con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre dapprima appena sopra la linea del 20% di share, per poi toccare il 25% a fine edizione e con la linea del Tg5 che pareggia dapprima con la linea del Tg1 per poi calare sul finire di edizione. La curva del Tg La7 si ferma sulla linea del 5% di share.La sfida dell'access prime time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 20 ed ...

Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 11 novembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva di Beautiful su Canale 5 al comando attorno al 18% di share, poi toccata e superata dalla curva verde dei Tg Regionali, mentre la curva di Vieni da me scorre a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share per tutto il pomeriggio. Decollo poi della curva di Canale 5 con Uomini e donne fin verso il 25% di share, mentre la curva dello Sportello di Forum si ferma sotto ail 10% di share, cosi come la ...