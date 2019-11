Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 19 novembre 2019) Ha sollevato forti proteste da parte, la decisionecasa d'aste di Monaco di Baviera Hermann Historica di lanciare per il 20 novembre la vendita di circa 840 cimeli nazisti, tra cui il cappello aappartenuto ad Adolf, gli abiti di Eva Braun o un'edizione con copertina in argento del "Mein Kampf". Il rabbino Menachem Margolin, presidenteEuropean Jewish Association (EJA), ha scritto alla casa d'aste chiedendo di annullare la vendita. Il manager di Hermann Historica, Bernhard Pacher, gli ha risposto così: "Il cappello è un oggetto storico, come molti altri. Il fatto che il suo proprietario fosse responsabile di omicidi di massa è indiscutibile, ma le cose che appartenevano a lui e al suo ambiente non vanno mistificate, proibendone la vendita". "Dopo la pubblicazionelettera che ci chiedeva di cancellare l'asta, abbiamo registrato il ...

Affaritaliani : All'asta il cilindro di Hitler, l'ira della comunità ebraica - notizieit : All’asta il cilindro di Hitler, l’ira della comunità ebraica -