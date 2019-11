Acqua alta | altri 65 milioni di euro per salvare Venezia e la laguna

Acqua alta Venezia : la marea concedere una tregua - valori sotto 100 cm : La marea concede una tregua a Venezia: per il secondo giorno consecutivo i valori non destano allarmi. Le previsioni del Centro Maree del Comune indicano per le 11:15 di oggi una minima di 85 cm e alle 14:20 una massima di 100 cm. Anche dopodomani è attesa una massima di 100 cm. L'articolo Acqua alta Venezia: la marea concedere una tregua, valori sotto 100 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - Acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell’acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...

Ancora disagi a Venezia. Acqua alta fino a 160 cm : Fonte foto: fotogrammaAncora disagi a Venezia. Acqua alto a 160 cm 1Sezione: Cronache Carlo Lanna Ecco la situazione dalla città lagunare

Venezia sommersa dall’Acqua alta : in 24 ore dalla Russia un milione in donazioni : L'annuncio dell’ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano che ha avviato una iniziativa di raccolta fondi per Venezia e in appena 24 ore si è ritrovato sommerso da promesse di donazioni per oltre un milione di euro. La cifra però, secondo Terracciano, è solo l'inizio perché nei giorni a quel milione si aggiungeranno altre donazioni significative.Continua a leggere

Venezia : le Agenzie di Viaggio in aiuto della libreria 'Acqua Alta' : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - l Network Gruppo Info Vacanze by Brokers della Vacanza con sede a Marcon (Venezia) lancia in queste ore un iniziativa Solidale/Culturale collegata ai disastri ambientali avvenuti a Venezia per il fenomeno dell’acqua alta. La libreria “Acqua Alta” nota in tutto il mondo

Venezia - il male più grande che la affligge non è l’Acqua alta : Fiumi d’acqua e di parole vengono versate in queste ore di lunga emergenza per Venezia e le sue isole; tutti brutalmente risvegliatisi da un sonno profondo hanno compreso, pare solo ora, che la città più bella del mondo sta morendo se non si corre ai ripari. Sì, ma quali ripari? Gli occhi sono puntati sul Mose, la vera vergogna veneta, divenuto nei decenni l’opera delle opere, la magnificenza tecnologica del Veneto, la dimostrazione di ...

Acqua alta a Venezia : attesa marea fino a 110 cm - piazza San Marco allagata : A Venezia la marea sta lentamente salendo: raggiungerà il suo livello massimo alle 13:20 con 110-115 cm, con l’allagamento di piazza San Marco e del 12% di calli e sestieri. La piazza simbolo della città è uno dei punti più bassi e comincia ad allagarsi già con una marea superiore a 80 cm (per Rialto ci vuole una quota di 105 cm). Da oggi si cerca di tornare alla normalità, riaprono le scuole a Venezia e nelle isole. La situazione della ...

Le dighe per fermare l’Acqua alta dell’inaffidabilità hanno una falla : il grillismo : A pensarci bene, dopo avere osservato come tutti in modo compulsivo le immagini ipnotiche che arrivano da Venezia, il problema vero sul quale varrebbe la pena riflettere non è tanto il modo in cui l’acqua alta è arrivata all’interno della laguna ma è il modo in cui l’acqua alta è arrivata all’intern

Acqua alta a Venezia : altre due navi da crociera dirottate a Trieste : dirottate oggi a Trieste da Venezia, a causa dell’alta marea che anche stamane ha colpito il capoluogo veneto, due navi da crociera, la “Magnifica” (Msc) e la “Costa Deliziosa” (Costa Crociere) e che hanno scelto di attraccare ai due lati della Stazione Marittima, nonostante pure le Rive triestine non fossero immuni dal fenomeno dell’Acqua alta, che ha allagato le strade e che nel primo pomeriggio di oggi ha ...

Acqua alta a Venezia - marea si ferma a 150 cm : turisti a caccia di selfie nel dramma della città allagata : Comincia a rientrare l'allerta a Venezia dove la piena di 160 centimetri non ha raggiunto il suo massimo: l'Acqua è arrivata a 150 centimetri a Punta Salute e poi ha iniziato a...

Nuova allerta a Venezia : picco Acqua alta raggiunge 150 cm poi cala : AGGIORNAMENTO 14.30 - Il picco dell'acqua alta a Venezia ha raggiunto 150 centimetri a Punta della Salute e ora il livello sta calando. Verrebbe così scongiurato il picco previsto di 160 centimetri. Secondo il Centro Maree del Comune qualche minuto dopo le 12.30 l'acqua ha raggiunto il livello di 155 centimetri in mare poi per poi iniziare a scendere.Nuova allerta a Venezia: confermato picco di acqua alta da 155-160 centimetriConfermate le ...

Acqua alta Venezia - la marea scende : domani previsto massimo di 110 cm : In lenta discesa la marea a Venezia: un’ora e mezza dopo il picco di 150 cm segnato alle 13:10 circa, alle ore 14:40 il mareografo di Punta della Salute segnava 130 cm. domani la marea resterà sostenuta ma su livelli inferiori: l’ultima previsione del Centro maree del Comune di Venezia è di un massimo di 110 cm alle 13:20. L'articolo Acqua alta Venezia, la marea scende: domani previsto massimo di 110 cm sembra essere il primo su ...

Acqua alta a Venezia - torna l'allerta : picco massimo arrivato a 150 cm. La marea inizia a scendere. Chiusa Piazza San Marco : torna l'allerta a Venezia: dopo un giorno di tregua - quando il sole era tornato a fare capolino - era prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello avrebbe dovuto tocare i 160...

A Venezia è arrivato un nuovo picco di Acqua alta : Intorno alle 13 la marea ha raggiunto i 150 centimetri, ma nelle prossime ore dovrebbe progressivamente abbassarsi