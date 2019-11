Acqua alta a Venezia | mozione bipartisan | completare al più presto il MOSE e risorse

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Lasull’emergenza aa seguito dei danni causati dal maltempo chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare ilentro il 2021. Lasara’ votata a breve dall’Aula della Camera. In tutto sono 10 gli impegni per l’esecutivo. Nello specifico, si impegna il governo “ad individuare leper far fronte ai danni causati dal fenomeno dell’marea in tutti territori interessati: sia quelli riportati dalle infrastrutture pubbliche come rive, muri, ponti, parapetti, sia quelli che hanno colpito i privati, le abitazioni, i magazzini, le attivita’ economiche, applicando sgravi fiscali, contributi per il risarcimento dei danni subiti, la sospensione del pagamento dei tributi locali, strumenti di incentivazione delle donazioni; ad aggiornare e rifinanziare la ...

comunevenezia : ?? #Tradizioni #FestadellaSalute ?? A una settimana dall'acqua alta straordinaria di martedì la Città inaugurerà il… - Linkiesta : Sono tenute in piedi per ragioni di consenso. Ma vengono meno alla loro funzione: non si curano del territorio e cr… - repubblica : Il tramonto dopo la marea: le immagini sono mozzafiato -