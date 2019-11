“Abbiamo perso il sesto figlio” L’attore è “devastato” | l’annuncio che mai avrebbe

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) “Siamo devastati”. Non usa giri di parole l’attore e protagonista della celebre serie tv Dawson’s Creek, che su Instagram annuncia la perdita delfiglio. James Van Der Beek, diventato famoso grazie alnaggio di Dawson, ha pubblicato un lungo e straziante post dove ha raccontato le terribili ore vissute dalla sua famiglia. La moglie Kimberly ha infatti rischiato la vita prima di perdere il bambino che portava in grembo. Lo scorso 8 ottobre l’attore e la moglie, dopo 5 bambini e alcuni aborti, davano la notizia dell’arrivo del lorofiglio. Il piccolo sarebbe dovuto nascere in aprile, ma i due hanno dovuto affrontare un altro aborto. “Siamo sotto choc – ha spiegato James Van Der Beek – È così che ci sentiamo subito dopo che l’anima che pensavamo stessimo dando il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile … ha preso una scorciatoia ...

