A Monte Carlo oggi si celebra il Monaco National Day

Dubai : la Disneyland del deserto. Una Montecarlo senza i capricci di Charlene - una New York di grattacieli specchiati senza il ciuffo indisponente di Trump : Chi ce l’ha più lungo? Non ho comprato il pass vip per accedere al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Già 45 dollari mi sembravano tanti per il biglietto normale. Dunque faccio la fila della fila, 50 minuti. Arrivo finalmente in cima, poso davanti alle ali, fintamente fantasmagoriche, e faccio la farfalla con Dubai ai miei piedi, la città che si allarga a macchia d’olio nel deserto, torri scintillanti, seriali, è difficile ...

Nel furgone con 35 clandestini : italiano arrestato vicino a Montecarlo : Fabrizio Tenerelli Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è finito in carcere il passeur: un italiano che si è giustificato con la polizia di frontiera francese, dicendo di aver noleggiato il mezzo per effettuare un trasloco Viaggiavano stipati dentro un furgone, proprio come bestie destinate al macello: senza finestre, ventilazione, cibo e acqua. Si tratta di trentacinque migranti irregolari scoperti dalla ...

Halloween in Toscana - tra le feste del 31 ottobre anche quelle di Rosignano e Montecarlo : Nel 2019 la festa di Halloween in Toscana sarà festeggiata con un numero crescente di eventi e di appuntamenti tematici. Chiaramente, le manifestazioni dedicate ai bambini e alle famiglie si svolgeranno in orario pomeridiano o nell'immediato dopocena, mentre i party, le serate disco e i ritrovi nei club si svolgeranno dall'ora di cena in poi. Quello che è certo è che quest'anno la ricorrenza sarà festeggiata in tutte le province toscane e ...

Concluso a Montecarlo Tennis Trophy Fit Kinder + Sport 2019 : E' calato il sipario a Montecarlo sul master del Tennis Trophy FIT Kinder+Sport, il grande circuito internazionale che celebra fair play

Tutte le guest star di Don Matteo 12 - da Simone Montedoro al ritorno di Carlo Conti per dire addio alla fiction : Sono tante le guest star di Don Matteo 12 che animeranno la dodicesima e - ormai confermata - ultima stagione. Non solo il Capitano Tommasi; a Spoleto ci saranno facce nuove ma anche possibili ritorni. Il primo delle guest star di Don Matteo 12 che vedremo è Simone Montedoro che affiancherà Maria Chiara Giannetta, ovvero il capitano Anna Olivieri. L'attore ha però rivelato che la sua presenza sarà limitata solo al terzo episodio per un veloce ...

Tennis Trophy Fit Kinder+Sport - a Montecarlo il master internazionale : E' arrivato alle battute finali il Tennis Trophy FIT Kinder+Sport, il grande circuito internazionale che celebra fair play, rispetto e amicizia

Renzo Piano architetto green? A Montecarlo non sembra sia proprio così : Digito su Google “Renzo Piano green”, guardiamo cosa mi viene fuori. In primis un tot di immagini di importanti realizzazioni ecocompatibili in giro per il mondo. Devo ammettere la mia ignoranza: conosco solo la California Academy of Sciences. Tante immagini, ma poi anche tanti articoli perché è indubbio che Piano si sia costruito una fama di architetto che ha a cuore l’ambiente e il territorio (si chiama “architettura sostenibile”). Complice ...